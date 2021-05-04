台灣大(3045)今(4)日舉辦法說會，總經理林之晨表示，持續看好台灣大三大引擎，看好今年合併稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)可望達成全年展望目標，另外，台灣大董事會也通過每股擬配發現金股利4.3元，盈餘分配率為107%。

林之晨表示，台灣大擁有三個成長引擎，包括行動服務、電子商務以及寬頻上網，台灣大今年3月行動服務營收轉為年成長，電子商務成長動能強勁，此外，寬頻上網交叉銷售也推升成長，也帶動單季營收成長達11%。

林之晨表示，台灣大5G用戶持續成長，目前占月租用戶滲透率達11%，用戶續約申辦5G後月租費成長26%，月租用戶月退租率也降低到0.85%；電子商務部份，第一季來自電子商務營收成長2%，稅前息前折舊攤提前獲利年增58%，衛星倉數淨增加8座來到23座，電子商務總訂單年增21%，電子商務稅前息前折舊攤提前獲利率也從去年第1季的4.1%提升到5.2%，另外，寬頻上網為台灣大第三個成長引擎，旗下有線電視多系統營運商台媒寬頻滲透率達49.3%，推動寬頻上網營收成長12%。

林之晨表示，台灣大在三大主要成長引擎帶動下，將推動業務拓展加速成長，預估今年合併稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)可望達成全年展望目標。

台灣大董事會也通過股息配發，每股擬配發現金股利4.3元，相較於去年每股稅後純益4.01元，盈餘分配率107%。

(時報資訊)