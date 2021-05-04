高爾夫產業首季出貨旺季，大田(8924)首季營收14.22億元，年增96%，毛利率首度突破3成，達31%，營益率24.26%，為15季來的新高，本期淨利為3.25億元，年增816.15%，EPS 3.88元，為單季次高紀錄。

大田客戶持續詢單及下單中，目前手中訂單爆滿，法人看好第2季營運可望較首季更進一步，2021年高爾夫球業務受惠客戶訂單持續成長與新產品開始出貨，預估高爾夫球營收年增率將在4成以上，而自行車業務受惠新廠建置完成且貢獻全年度營運，營收將呈現大幅成長。法人樂觀看待大田營運表現，有實力挑戰1個股本以上。

大田高爾夫球相關產品營收比重84~88%，其中鐵頭36~37%、木桿33~34%、組桿8~9%、製桿7~8%，自行車相關產品9~10%、其他產品4~5%。目前大田江西廠生產自動化順利、供應鏈體系完整，吸引主要客戶穩定持續的下單，營運步步走強，高爾夫球產業已走出疫情的谷底，再加上東京奧運題材加持，應需求動能強勁。

(時報資訊)