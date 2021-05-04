苑裡鎮農會 4日上午在愛情果園旁農田，推出今年彩繪稻田，是以母愛為主題。（苑裡鎮農會提供／謝明俊苗栗傳真）

持續舉辦11年的苑裡鎮農會彩繪稻田，今年最新彩繪造型4日上午登場，故事背景是以11年前1對佳偶透過苑裡彩繪稻田完成求婚，結成連理後，生下2個可愛寶貝，以母親環抱著嬰兒敘述出母愛主題，利用5色改良秧苗來呈現這感人內容。

2010年，苑裡鎮農會應1名張先生的請託，利用了彩色稻田求婚成功迎娶美嬌娘廖小姐，從此展開苑裡彩繪農田的美名，每年都吸引許多遊客前來一覽台灣農業先進技術的成果。

11年後，這對佳偶先後生下2位小成員，建立幸福小家庭，因此，今年苑裡鎮農會為配合母親節的到來，以當年張先生幸福求婚故事為背景，透過今年第1期的稻田彩繪向所有偉大的母親致敬，並在4日上午特別邀請了當年求婚的男女主角，利用光影秀還原這椿浪漫愛情故事。

苑裡鎮農會彩繪農是在苑裡鎮愛情果園舉行，以全新造型「Mommy I love you」為主軸，圖中的母親環抱著嬰兒，周圍綻放著康乃馨，在向世人訴說著母愛的偉大，藉由彩色稻田的呈現呼應著母親節的到來。

苑裡農會表示，彩色稻苗是利用農委會農試所技術改良後的彩色秧苗，包含了紫色、黃色、白色、綠色、黑色五種顏色，運用這些顏色的深淺度及色彩變化做出該主題的圖形及字樣，1年稻作兩期都會搭配時令，設計不同主題供民眾觀賞。

苑裡農會指出，即日起至七月初是最佳觀賞期，除了觀賞稻作自然風情，也可安排至附近農會經營的藺草文化館、溫室栽培蔬果的愛情果園、以及山腳國小的日式建築走走，更重要的最近還是蜂蜜產季，在愛情果園，就可買到農會輔導的蜂蜜產銷班所代售的純蜂蜜，歡迎大家前來共襄盛舉！

(中時 )