緬甸政局不穩，還蔓延成內部混戰狀態。緬甸最強大的叛亂組織之一的克欽邦獨立軍（Kaia Independence Army，KIA）表示，當緬甸軍方空襲他們的聚落後還擊，成功擊落1架緬甸軍用直升飛機。

戰機世界(Fighterjets World)報導，克欽新聞發言人納布（Naw Bu）週一說，緬軍直升機是在上午10:20左右，克欽邦莫毛克鎮( Momauk)附近村莊被擊落的。

新聞網站MizzimaDaily和Kachinwaves，也報導直升機墜落的照片。

納布在電話中說：「緬軍在今天早上(星期二)8點或9點左右，開始對克欽聚落地區進行空襲，他們動用了噴射戰機轟炸，之後是直升機機槍射擊，因此我們也向他們還擊。」

不過他拒絕透露什麼武器擊落了直升機。

Helicopter Shot Down Over Myanmar Village

然而，緬軍的轟炸也造成了克欽人的傷亡，一位不願透露姓名的居民在電話中說，一座教堂，許多人受傷，其中4人在醫院不治身亡。

克欽人多是信仰基督教的，與佛教為主的緬甸人不相同。

緬甸軍方在2月1日發動政變，軍方政變的理由是不同意去年11月大選結果，他們認定翁山蘇姬(Suu Kyi)的全國民主聯盟一定有舞弊，之後將翁山蘇姬以下的文人政府官員全部逮捕，此舉不受到民眾支持，民眾持續對政變發動抗議，手段大多非暴力，然而緬甸軍政府採用高強度鎮壓，已有750多人被殺害。

被迫害的民眾有些就逃往邊疆少數民族聚落以求庇護，克欽族也收容了許多民眾，於是原本的緬甸政治抗爭，就這樣升級成不同族裔的內戰。

緬甸內部的少數民族起義軍(或叫叛亂軍)相當多，克欽、果敢、撣邦都有，其中克欽是人數最多，地盤也最大的一支。緬甸軍方對克欽的攻擊，這幾個星期以來一直持續。

(中時新聞網)