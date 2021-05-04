健民里槌球場，長期缺乏公園椅，台中市議員林碧秀協助爭取，日前10張公園椅到位，林碧秀與長輩一起試坐。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

健民里槌球場，長期缺乏公園椅，台中市議員林碧秀日前到場勘查，與長輩一起打槌球。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

槌球是老人家很適合的一項運動，大里區健民里槌球場一直是大里區長輩打槌球常去的處所，不過一直以來都有欠缺休息座椅的抱怨，進來場內終於新增了10張公園椅，幫忙爭取的台中市議員林碧秀表示，長輩高興，我也高興。

大里區本有2處槌球場，另一處在南門橋，但因隨著旱溪整治，已收了起來，目前僅剩健民里、大里農會集貨場旁這處，不過因為打槌球一直都是老人家喜歡的運動，而此處只有球場，但四周沒有可休息的椅子，不少老人家來打球，還要自備小板凳，打累了才有得休息。

台中市議員林碧秀指出，打槌球造成的運動傷害是最少的，非常適合長輩出來曬曬太陽、打打球，很多長輩一大早5、6點鐘，就來此打槌球，不過長輩們透過里長林進興反應因為球場沒有座椅，中場休息都沒椅子可坐，只得自己帶小板凳，很不方便，因此我向台中市運動局爭取，在此增設了10座公園椅，讓長輩打累了可以坐下來休息、聊聊天，或一起煮東西分享，長輩很高興，我也高興。

健民里長林進興表示，感謝碧秀議員，為我們爭取10張公園椅， 讓我們的鄉親在打球之餘，還有椅子可坐著休息，要不然長輩們還要騎著機車，載小板凳來球場，很麻煩，里內設施也漸漸陸續到位，打造健民里成休閒好去處。

(中時 )