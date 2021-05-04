澄清湖再現湖光美景，圖為此前缺水與4日的情況。（摘自高雄市水利局臉書／林瑞益高雄傳真）

全台目前仍處於缺水情形，高雄市政府努力尋找水源。市府水利局4日說，高雄市長陳其邁努力找水源包含鑿地下井、引水至澄清湖，澄清湖4日蓄水提升到92％（242萬噸），重現湖光美景。

水利局在臉書貼文說，高雄水情自今年4月1日起轉為橙燈，隨水情日漸嚴峻，澄清湖水庫蓄水量在4月中旬曾來到最低的87萬噸，預計5月水情燈號可能進入紅燈。

陳其邁指示市府水利局開鑿地下井，並與經濟部水利署南水局共同增調水源，由南化水庫聯管增供引水及調度取用高屏溪地面水等措施，優先蓄存澄清湖，讓澄清湖於4日蓄水提升到92％（242萬噸），重現湖光美景。

高市府目前在市府水利局與經濟部水利署、自來水公司第七區管理處共同努力下，從開鑿地下水井，調配增抽高屏攔河堰地面水等積極開找水源，解除可能5月水情燈號轉紅燈之危機，惟抗旱仍需持續，希望民眾仍節約用水，一起努力到最後一刻。

(中時 )