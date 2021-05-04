菲律賓與中國關係持續緊繃，菲外交部長陸辛（Teodoro Locsin）再對滯留南海的中國船隻發表強硬言論，在推特爆粗口要其「滾出去」，對此，中國外交部發言人汪文斌回應，「搞麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信。希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份」。

3月有數百艘中國船出現在與菲律賓有爭議的海域後，北京又一再拒絕馬尼拉提出中方船隻離開的要求，雙方緊張態勢升高。

經常在推特發表辛辣言論的陸辛寫道：「中國，我的朋友，我該多有禮貌地說呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

而後，他還為自己這次爆粗口辯護說：「一般文雅的外交辭令成不了任何事。」他還稱中國是「一個醜陋的怪物糾纏一名帥哥，這位帥哥是想當朋友的」。

對此，菲律賓總統杜特蒂在當晚播出的電視節目中不點名批評了陸辛，他稱「中國仍然是我們的恩人。僅僅因為我們與中國之間有衝突，並不意味著我們必須變得無禮、不尊重他人。」

陸辛5月4日一改之前態度，在最新貼文中，他向中國外長王毅表示了歉意，並表示，一直以來自己都有一個難以企及的夢想，就是在內心和儀態上模仿王毅的優雅。

中國外交部今天發出答記者問，汪文斌表示，黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域，中方敦促菲方切實尊重中國的主權和管轄權，停止採取導致局勢覆雜化的舉動，「事實一再證明，搞麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信，希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份。」

汪文斌稱，正如杜特蒂所說，兩國在個別問題上的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作，中方一貫並將繼續致力於同菲律賓通過友好協商妥處分歧，繼續在抗擊疫情和恢復經濟方面向菲方提供力所能及的幫助。

(旺報 )