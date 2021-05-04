復仇？北市警餐敘 千隻蟑螂突襲內幕

雙北警察局長3日晚間於北市中山區鉅星匯餐廳參與義警餐敘活動，卻遭到歹徒上門在餐廳丟擲上千隻蟑螂，5名嫌犯分別乘機車與汽車逃逸，路線曝光警方正依車牌號碼追查，並已經掌握相關人員身份，5人皆為北投地區幫派成員。

警方表示，前往鉅星匯餐廳丟擲蟑螂的嫌犯一共有5人，其中2人持塑膠袋朝大廳潑灑，2人在旁拍照錄影記錄，另外1人則是開車在外頭接應。據了解，2名丟擲蟑螂的嫌犯，犯案後逃離現場，出門後騎乘機車離去，沿途走大同區堤外便道、一路朝北往士林方向，轉上重陽橋進入新北。嫌犯接著從三重區、蘆洲區一帶移動到淡水區，最後經由關渡進入北市北投區，與黑色休旅車上3人會合離去。在短短一小時內，逃逸足跡遍布雙北7個行政區。

據了解，黑色休旅車在北投地區接應同夥時，曾經因為併排違規停車遭到檢舉，警方獲報一度上前盤查。但於訊息通報時間差，警方當下並未發現其身份，稍晚比對之後才確認是犯案疑犯。辦案人員透露，5名嫌犯皆為20歲左右年輕人，均有幫派背景，其中1人有前科，5人平日活動地點都在北投周邊地區，警方有把握在短時間內緝拿到相關嫌犯。

潑蟑5疑犯遭起底 北投地區幫派成員 警方掌握身份全面追緝（胡欣男翻攝）

(中時新聞網)