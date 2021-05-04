趨勢科技4日發表原生營運技術（OT）端點防護解決方案TXOne StellarProtect，為趨勢科技智慧工廠全方位資安解決再添生力軍趨勢科技表示，由TXOne Networks所開發的TXOne StellarProtect是專為保護所有OT端點所設計，可保護各種嚴苛的營運關鍵ICS環境。

工控環境充斥著大量多樣的端點，這些裝置中許多都存在著尚未修補的漏洞或其他資安弱點，這也為駭客提供了各式各樣的攻擊機會，嚴重的後果除了造成這些裝置停擺導致製造商面臨嚴重生產問題，更甚至危及廠房的整體運作以及人員安全。根據趨勢科技 2020?年度網路資安報告指出，製造業已成為勒索病毒攻擊的主要目標之一，因此，採用專為工業環境設計的技術來保護關鍵資產設備，顯得日益重要。

TXOne Networks董事長暨趨勢科技IoT防護執行副總裁Akihiko Omikawa表示，過往一直缺乏專為OT環境現代化設備需求而設計的端點資安解決方案。針對ICS端點設計的資安防護必須符合三項重要條件才能達成業界期待：不影響效能、不中斷營運、能應付任何環境條件。

也因為工控環境的獨特需求，使得企業很難找到既能保護工控環境又能兼顧效能要求的資安防護。傳統如採用特徵掃瞄的防毒軟體雖然能偵測已知威脅，但卻需要時時連網來更新病毒碼，非常不適合用於工控環境使用。而採用機器學習技術為基礎的進階解決方案，雖然能夠迅速偵測異常狀況與未知威脅，然誤判情況卻經常發生，徒增營運上的困擾。

至於應用程式控管與系統鎖定型的解決方案雖然較為單純，且信任名單部署起來也較容易，卻可能使得機器設備的用途僵化受限，因此只適合用途固定不變的系統。這些單一面向的技術雖然可滿足特定用途的需求，但卻無法提供工控生產環境所需的兼容性：既要確保資產設備安全無虞、又要維持生產線營運順暢。

趨勢科技表示，TXOne StellarProtect獨家提供原生的ICS端點防護，結合機器學習與ICS信任根（root of trust，簡稱RoT）來防範已知及未知的惡意程式。為了避免重複的惡意軟體掃瞄動作，盡可能減輕效能衝擊，其ICS信任根蒐集了1,000多個ICS軟體憑證與授權，並已預先完成確認可信任的標的檔案。TXOne StellarProtect可藉由最低授權政策來防範非惡意程式的攻擊，因此不需連上網際網路。此外，其內建的ICS應用程式行為學習引擎，可防範惡意攻擊或人為操作失誤所造成的營運中斷。

TXOne Networks執行長劉榮太博士指出，ICS端點防護解決方案必須顧慮到OT環境的獨特要求，而不是反過來要求OT環境配合資安防護。TXOne StellarProtect可說樹立了ICS端點防護的里程碑，期待協助客戶在不干擾或調整其環境的情況下降低其網路資安風險。

(工商 )