美國萊豬進口台灣後，被爆料流向國軍高雄副供站，國軍把美豬吃下肚？前國防部長嚴德發任內曾宣示「國軍所有豬肉供應，皆以使用國產豬肉為原則」。國防部發言人史順文今4日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國。民眾黨副發言人蔡峻維表示，「國防部又在騙，說好的國軍不吃美豬呢？民進黨應清楚交代近2千噸進口肉品流向」。

蔡峻維今(4日)臉書發文表示，先前美豬要叩關前，大家就在擔心國軍會不會又成為犧牲品，到時候沒人要的美豬通通都送往國軍的餐桌上，當時候的國防部信誓旦旦的說：「為促進國內農畜產業發展，國軍所有豬肉供應，皆以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品」，結果今天被抓包高雄副供站給國軍吃美豬。

蔡峻維說，每次國內有什麼農作物產量過剩、價格崩盤，國軍弟兄都會連續吃上好一陣子，不論是之前的香蕉、柳丁、西瓜、鳳梨，只要你想得到的，價格便宜的，國軍都吃過，還吃很久。

網友匿名爆料，表示國軍的供餐竟出現美國豬肉。(圖/翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

對於這次被抓包，國防部證實國軍開始吃美豬：「外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國」。

怎麼才過沒多久，國軍就開始吃美豬，就算現在檢驗不出瘦肉精，又要讓人民如何相信國防部可以確實把關，畢竟先前才說採購以國產豬為主，結果一下子就破功。他痛批，當價格成為國軍採購的唯一準則，國產優先都是騙，到時候含有萊克多巴安的豬肉一但入關，是不是又會成為國軍的採購項目呢？

民眾黨副發言人蔡峻維臉書。(圖/翻攝自 臉書)

蔡峻維強調，一步退，步步退，國防部真的要好好把關國軍的食材安全，也請記得自己的承諾，不要浪擲國人對於軍方的那最後一點信任。執政黨也應該清楚交代目前已進口1087噸的豬肉及855噸豬雜等肉品去向，是否流向校園、軍隊等官方採購單位。

據衛福部「豬肉儀表板」統計，截至4月16日統計，進口豬肉累積逾2萬公噸，其中5287噸為豬肝、豬腎、豬其他可食部位；美國豬肉進口1087噸、豬其他可食部位761噸。

國防部又在騙 說好的國軍不吃美豬呢？... 由蔡峻維發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)