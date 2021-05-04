報名前集合學生至電腦教室協助學生正式選填志願。（新化高中提供／曹婷婷台南傳真）

國立新化高中近2年特殊選才升學錄取名額成長100％，且幾乎都錄取國立大學；繁星推薦升學向來是該校強項，錄取人數已連續多年都維持台南第1、全國前7名，錄取國立大學平均達50％以上；個人申請升學近3年通過第一階篩選「校系人次比率」從43.01％增加到53.06％、「人數比率」從86.87％增加到95.75％，校方也解密，關鍵在於學校有完善且具系統化的選填志願輔導制度。

新化高中指出，高中升大學主要管道有特殊選才、繁星推薦、個人申請及考試入學分發等，其中前3個管道占大學總招生名額比率超過65％，也是社區高中升學主要管道，該校升學選填志願輔導關鍵DNAs如下：

DNA 1-精準的「科學」數據分析：每年大學學測題目難易度都不同，例如今年度數學科特別難，亦即同一科目每年學測級分的意義不同，新化高中經由數學老師精準的計算，將每年學測的級分，換算(等化)成前2年級分，如此籍由參考比較前2年各大學個人申請第一階篩選門檻分數來輔導選填志願，才能大幅提升通過第一階段篩選的比率。

DNA 2-優質選填志願輔導「團隊」：在歷任校長支持及領導之下，蘇信誠老師帶領許多有經驗老師組成選填志願輔導團隊，首先分別針對校排前50％及後50％學生，辦理選填志願技巧說明會，之後再進行「一對一」專屬輔導，協助判斷學生選填志願是否合適？更特別的是，近1、2年畢業就讀頂尖大學的學長姐，也會返校協助輔導學弟妹選填志願。

DNA 3-和諧繁星推薦志願選填「協調」會：繁星推薦第一比序是學生在學成績校排百分比，若學生校排百分比相同且學測都達標，在選填志願時，學生彼此會有「競爭」關係，學校會安排校排百分比相同的學生進行志願協調，在輔導團隊老師專業建議之下，選填自己喜歡志願，又可避免同學互相廝殺，大幅提升錄取頂尖大學的比率。

DNA 4-獨特第二階段面試攻略「秘笈」：個人申請入學第二階段甄試時，許多大學都會安排學生進行面試，新化高中多年來輔導學生、收集各大學校系面試題目並分類，同時提供參考答案並彙編成册，面試之前，學生都會借用這本面試攻略「秘笈」，根據使用過的學生都表示，參考完這些秘笈去各大學面試時，回答問題特別順暢，也提高被錄取機率。

新化高中校長許宏明表示，學校教師團隊為學生提供多元適性的「專屬服務」，未來會持續複製4個升學輔導關鍵DNAs，打造錄取頂尖大學的金榜。

(中時 )