金融監理沙盒2021年首案登場，全台第一家機器人理財新創-阿爾發投顧，與複委託零售龍頭券商-永豐金證券，宣佈聯手推出定期定額投資全球ETF創新實驗計畫，領先業界結合「機器人理財、API資料共享、打破複委託投資碎股限制」三大金融創新，以最低門檻100美元就可以獲得定期定額全球ETF配置，落實「普惠金融之機器人理財服務」。

永豐金證券總經理江偉源表示，AI智能為證券業打開新的競爭與成長機會，從服務與交易的數位化，到升級邁入金融科技創新，這次成功推出複委託定期定額監理沙盒創新實驗，以API資料共享機制打造客戶跨公司一站式服務體驗，展現永豐金證券在金融科技創新的成果與實力，FinTech的創新運用將是未來開放金融的發展方向。

阿爾發投顧董事長陳志彥指出，這項創新計畫是主管機關和一般民眾所樂見的，目前複委託只能以整股數單投資全球ETF，尚未開放金額單(碎股)下單，要做到全球配置的投資組合(4～6檔ETF)，並考量複委託的手續費成本，每次投資金額動輒新台幣100萬以上才划算，這種金額不是年輕人和一般上班族可以投資，大部分人的第一桶金是靠時間和紀律存下來，定期定額投資全球ETF符合小資族真正的需求，不再讓投資海外市場看得到而吃不到。

永豐金證券數位金融處副總經理蘇威嘉指出，這項創新實驗突破複委託只能定期定股的限制，小額投資人可以定期定額投資全球ETF投資組合，參與實驗的投資人從阿爾發投顧取得機器人投資建議，透過API將交易指示串接到永豐金證券完成交易，阿爾發投顧機器人理財介面提供帳戶管理，包括查詢交易資訊、部位損益、帳戶餘額與配息金額。

這項創新計畫另一大特色是阿爾發投顧透過國內最大民間憑證發行機構「TWCA台灣網路認證」的「行動身份識別服務(Mobile ID)」進行實名身分驗證機制，透過手機輸入門號及身分證字號，就可以經由所屬電信業者確認門號持有人真實身分，完成實名身分識別認證，並搭配電子簽章完成線上開戶。

阿爾發投顧表示，這次監理沙盒創新實驗計畫，讓更多小資族體驗機器人理財服務五大投資流程：設定財務目標、評估風險屬性、進行資產配置、建構投資組合、監控與再平衡，小額投資人可得到專屬的服務，不怕小錢難投資，只要長期規律投資，將可提早實現財富自由，實驗規模新台幣兩億元，預估可以參與的投資人僅有數千位，市場需求大預期很快會額滿。

(時報資訊)