飯店業者國賓(2704)董事會通過2021年首季財報，合併營收5.49億元，季減4.25％、年減0.29％，但毛利率36.08％、營益率4.46％，本業營運轉虧為盈、為近1年高點，惟受業外拖累，歸屬母公司稅後虧損659萬元、每股虧損0.02元，但虧損季減85.62％、年減72.69％。

同時，國賓旗下台北國賓大飯店啟動危老改建計畫，為因應龐大的前置作業需求，宣布客房業務將自7月1日起暫停營運，餐飲及宴會則繼續營運、不受影響，待2022年上半年正式動工後，A CUT牛排館及川菜、粵菜廳將暫時遷移至台北富邦遼寧大樓繼續迎賓。

國賓1962年12月動土興建12樓高建物，1964年12月「台北國賓大飯店」開幕營運，1978年11月擴建14樓高新館、於1979年9月完工加入營運。館內規畫400間客房、28間多功能宴會廳，以及A CUT牛排館、粵菜廳、川菜廳、明園西餐廳、ahmicafe等餐廳。

為提供更舒適的住宿及用餐環境，國賓決議台北國賓將提出危老改建案申請，並因應改建計畫，承租位於南京復興站1號出口的台北富邦遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，改建期間將A CUT牛排館及川菜、粵菜廳遷往該處繼續營運，預計時間最快落於明年春節後。

國賓發表聲明表示，感謝顧客長期以來的支持與指教，讓公司一路走來穩健踏實。台北國賓大飯店未來將持續提供優質的餐飲及客房住宿，以高度創新的思維、維持一貫的經營活力，並時時心繫回饋社會，朝永續經營之路穩健邁進。

(時報資訊)