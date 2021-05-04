去年受疫情影響至今，百業待興，職場上「多工型」求職者，跨領域的多元技能，愈來愈受到企業青睞。各大專院校除了規劃各式多元課程，提升學生競爭力外，也舉辦多元課外活動，培養學子不同興趣。高雄大學日前邀請網紅「鳳梨鼠薯」吳泓逸分享爆紅經驗，及心路歷程；而明新科大則放眼畢業季即將來臨，邀請1111人力銀行何啟聖總經理，以自身的豐富職涯，傳授同學們求職撇步。

因為前女友罔腰爭議事件而遭到關注的「鳳梨鼠薯」吳泓逸，在影音新聞報導配上特效、旁白後製，因為帥氣外型搭配南部腔調的口音，敏捷的反應、直白的對話方式，單月總流量破億，「鳳梨」吳泓逸也成為近來受到許多民眾歡迎的公眾人物。

近來推廣網紅、小編相關課程不遺餘力的國立高雄大學社會網絡創新中心，為了能讓學生與民眾更近距離接觸爆紅事件中的主角，特別盛情邀請「鳳梨」吳泓逸，與中心主任楊書成、資訊管理學系主任丁一賢、台灣新媒體應用發展協會理事長陳祈彥（主持人）、直播主高萱Kimmy一起與談，希望學生和民眾不僅僅會看熱鬧，更要懂得知名網紅如何善用群眾的關注來創造更大的價值。

吳泓逸與現場學生分享自己過去經驗，包含人生的起伏與感情的經歷，讓氣氛轉為溫馨，也讓參與者更了解眼前這位當紅的帥哥，螢幕上髒話連篇、表情誇張的「鼠薯」，其實也是個性情中人，更讓人見識到他讓人溫暖與感動的一面。此外，「鼠薯」也非常具有商業頭腦，他帶領的背後的20多名員工，如何運用爆紅的機會來創造商機，也讓人大開眼界，著實讓與會者收穫滿滿。

最後，吳泓逸也勉勵現場的年輕人，不要只被眼前的虛華所吸引，要更能夠清楚地知道自己的定位，才能夠走的更穩健更長遠。

1111人力行總經理何啟聖赴明新大學，與學子分享職涯經驗，並傳授求職技巧，獲得好評。（圖/明新科大提供）

而1111人力銀行總經理何啟聖，職涯歷練豐富，曾任職業軍人、記者、主播，除了現職外，還曾投身台北市市議員選戰。講座中何啟聖以虛擬的情境，引導學生學習面試禮儀及應對，例如面試時要保持陽光的笑容，和自信的眼神來吸引面試官的注意；也提到自傳撰寫是以倒三角形的理論來寫，將個人最重要且最獨特經歷寫在一段，才能更快顯現出自己的獨特性，也能立即被面試官看到。如此一來，在自傳撰寫上才能出奇得勝。

現場學生分享：「原來人的童年和社會經歷是能夠如此的多彩多姿，他體驗了好多我想要體驗的工作，也做過許多我小時候因缺乏自信而放棄的比賽，聽完之後，仍意猶未盡！」另有同學也表示：「主講人資歷豐富，口才很棒，希望有朝一日也能像他一樣『有好禮貌及好口才』，因為這能形成好的第一印象，良好的第一印象就能增加錄取的機會。」

何總經理透過講座，與同學分享面試需所需具備之條件與禮貌、規範，並搭配著真實的求職情境題，以趣味詼諧的講解方式，讓學生更能掌握、面對各種求職狀況，也讓學生覺察到加強人際互動與溝通技巧對未來職涯的重要性，受益良多。

(中時新聞網)