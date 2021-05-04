隨著畢業季即將登場，根據1111人力銀行調查結果，顯示今年應屆畢業的新鮮人求職態度相對積極，目前有21.9%已經找到工作。1111人力銀行發言人黃若薇指出，新鮮人跨入職場，除了仰賴在校培養的專業能力，另外像「軟實力」這類相關議題，舉凡人文素養、品德教育等，也都是知名企業錄取員工的考量項目。

台灣即將在5年內進入超高齡化社會，屆時65歲以上人口，將佔總人口比例達20%，除了醫事從業人員需求將持續增長外，也將面臨勞動人口老化問題。近期，慈濟科技大學於校內提供送餐服務，特別的是，從餐點製作到外送，都是由罹患失智症的長者提供服務。慈濟科大長期照護研究所，特別與校內餐廳結合，以咖啡拉花、烘焙餐點以及外送收帳，協助這些長者進行復健，並全程由護理系學生從旁協助。

慈濟科大長照所所長宋惠娟表示，不論是日本紅極一時的「上錯菜餐廳」或台灣的young咖啡坊，都是由失智症患者擔任店員，提供社會參與的機會，慈濟科大仿效並結合實習課程，不僅可供護理系學生於校內實習照顧長者，也讓這些弱勢長者，藉由課程進行復健。

實習學生李昀倢表示，印象最深刻的是鬆餅訂單接二連三，又需要烘烤時間，同時還得注意阿公阿嬤的安全。看到長輩認真努力的身影，明白要多協助和引導，而不是一味的否定，也對失智症照護有更深入的了解。

而嶺東科技大學近期也同樣發揮愛心，由校內企管系系學會的學生幹部發起，以「小付出、大幸福」為活動標語，號召系上師生捐出一日購買飲料的零錢，捐獻給台中育嬰院，協助院內幼童。

企管系學會會長賴霈湘表示，號召系上師生捐出一日飲料錢做愛心公益，降低不必要的開銷就能幫助幼童成長，覺得很有意義。透過學會宣導可讓同學在花錢時，先反思積少成多就能做公益的道理，愛心不分大小，只要有心人人都可做到。

嶺東科大企管系主任朱曉萍表示，師生響應用手中的零錢做公益捐款在系上已行之有年，身為教育者對學生愛心觀念跟習慣的養成感到欣慰，希望這份有愛的系上傳統能在大家支持下持續進行，透過實際行動實踐大學生社會責任，讓自己和他人都變得更好，為社會帶來正向的動力。

慈濟科大長照所設計課程，讓這些弱勢長者，藉由課程進行復健，同時也讓校內學生實習照顧長者。（圖/慈濟科大提供）

(中時新聞網)