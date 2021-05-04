政府持續推出打炒房政策，房屋稅條例修正草案各界關注。吉家網董事長、房仲全聯會榮譽理事長李同榮4日表示，把「房價下跌」當為打炒房指標，是錯誤的期待。他提出經濟成長率加權、通貨膨脹率，與建照、開工、使照的因果關係三大KPI指標，來檢核房市景氣是否過熱，可做為政府啟動打炒房政策指標。

李同榮表示，第一季房市量價齊揚，打炒房效果不如各界及民代期待，要求政府加重打房力道，把「價量齊跌」設定為打炒房的績效指標，是錯誤與危險的政策打炒房指標。

他說，打炒房政策政府只做對一半，並未真正命中靶心，政府對土地炒作並未做適度規範，長期租賃黑市與低總價市場被壟斷，房地合一稅2.0對預售市場有效，但對剛性需求的成屋市場會失靈，反而助漲房市，打炒房預期效能未訂定正確的時程與量化指標。

他認為，經濟成長強勁是此波房市推升的基本面，房價必然依經濟成長率的1.3～1.5倍的幅度持續上漲，若超過此幅度甚多，就是房市過熱，若低於此幅度，就表示房市漲幅在安全範圍，不會失控。此外，通貨膨脹也是房價上漲的同步指標，尤其近兩年營建成本高漲，成本勢必定適度直接轉嫁到房價上。

此外，房市建照核發、開工、使照核發量的因果關係也應納入指標，若開工量開始衰退、使照量持續成長，就是房市反轉向下的訊息出現。三大指標可明確觀察房市景氣是否過熱，如多少經濟成長、通貨膨脹可以容許多少房價成長？開工量與使照量多少乖離率會是房市過熱的警戒線？值得政府各部門作為打炒房判斷。

(工商 )