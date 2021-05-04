根據1111人力銀行從企業面試習慣調查，超過4成7的企業，面試時，在10分鐘內就可以決定是否錄取。這「黃金600秒」，分秒必爭，求職者的一舉一動一次拍板定生死。面試怎麼說，教戰守則數不盡；但不要說可就相對的少。網友丁娜小姐姐以過來人慘痛經驗分享「經典地雷句」，無論你是菜鳥、還是轉職者，千萬毋湯說出口。

話說丁娜小姐姐前去應徵鼎泰豐的客服專員，面試當天有人格特質測驗＋智力測驗，之後則有客服經理、客服主任進行面試，問題包括「自我介紹、描述履歷上的2個缺點、在工作遇到的困難、客服人員的特質、有沒有投其他工作、對這個工作的想法」。丁娜小姐姐透露，與客服經理面談時過程還算順利、氣氛滿不錯，面試完後，並再安排主任面試她之前，有再詢問她的意願。眼看工作機會就要到手，但她的下一步回覆成了大敗筆。

丁娜小姐姐表示，接下來主任有再補問一些問題。問對工作的想法或規劃時，丁娜小姐姐回說，「有一份穩定的工作，穩穩地做慢慢往上爬就好」；問離職後的空窗期安排，她的回覆竟讓面試官認為「不知道自己要什麼。」

最後，丁娜小姐姐還抱怨了一下，關於上一份工作CP值。因為這3個NG回覆，丁娜小姐姐無緣進入鼎泰豐，但她不氣餒，重新調整面試的心態、對工作的態度，及加強對工作的了解度，再度出發應徵SOGO百貨─貴賓廳服務人員。

有了上次的經驗，這次丁娜小姐姐面試前可是下足功夫，瘋狂爬文有關百貨公司的工作分享經驗、準備自我介紹約2~3分鐘（中英文都要準備）。面試官問了與工作相關的QA：貴賓廳在做什麼嗎？ 有先去看你應徵的館別嗎?工作上遇到困難的事怎麼處理？平常都在那裡逛街？會來SOGO嗎？人資問說如果你離開這份工作，你會用什麼理由？

這次，SOGO百貨也同樣被問到對工作的規劃，有了上次的血淚經驗，丁娜小姐姐回答，「就是半年到1年學會基本的，期望2年當上主管，若公司之後部門要輪調，我也可以接受，因為可以多方學習，變成一個全方位的人才。」由於事前的準備，加上應答得宜，丁娜小姐姐此次順利地接到錄取通知。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職找工作除了看3力：學歷、經歷、能力之外，決定錄取與否更取決求職者在現場的「回覆力」。要精確、得宜的回答，除了臨場反應，事前準備、練習不可少。善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開不知道的雷點或無心之失，還可以獲悉有利於面試現場的種種訊息，增加錄取機會，面試過關斬將無往不利，成為職場常勝軍。

(中時新聞網)