郭彥均4日出席公益活動，陪伴愛奇兒（身心障礙者）一起製作母親節卡片，《全明星運動會2》紅隊范逸臣日前因傷退賽，找來曾擔任田徑校隊的郭彥均替補，他今天「燒聲」現身，笑說是因為最近太投入比賽，常在場邊大聲為隊友吶喊，「每天都有新的傷，沒想到這次是傷到喉嚨」，但被問及該節目近日鬧出的多個爭議時，依舊耐心為大家還原現場。

《全明星》最新一集中，接連爆出蘇麗文頒發MVP給何孟遠，以及鼓鼓疑似對裁判爆粗口等風波，郭彥均說比賽現場都很吵、很混亂，每個人在場上都用吼的，所以可能就會被誤認為在罵髒話，並稱紅藍2隊都很強，大家當然都很想贏，所以難免會有火氣，「但場上是敵人，場外都是朋友」。也認為何孟遠拿MVP實至名歸，他提到何孟遠在躲避球賽投出關鍵球，終止紅隊的8連敗，「那一球讓我們很振奮，是最重要的助攻人員，MVP不是最多分的人才得」，並透露何孟遠超級拼命，但可惜節目2個小時，無法把所有細節一一剪進去。

郭彥均加入後沒多久，就爆出何孟遠、采子劈腿風波，讓他不禁苦笑，並表示自己還有傳訊息給何孟遠自嘲，「哥到底什麼命？我進來這周都是你的新聞，小范哥走時轟轟烈烈，連你要離開也是轟轟烈烈，我進來時悶不吭聲，都要自己發文」，但沒收到回覆，郭彥均解釋「他不是不回我，是所有人都沒回」，雖然2人只一起錄影過1次、練習2次，郭彥均仍不斷鼓勵還在群組裡的何孟遠，「我們相處1個禮拜，他是個很內斂害羞的人，可能被新聞搞到不知道怎麼辦，不知道怎樣面對媒體，我一直跟他加油打氣」。

至於紅隊領隊江宏傑日前訴請離婚一事，郭彥均敬佩地大讚對方是個抗壓性超強又自律的「怪物」，透露江宏傑平時練習不管多早、多遠都會出現，也從來不會把情緒帶到眾人面前，整個紅隊就他跟江宏傑已當爸，2人錄影隔天會相約一起遛小孩，也絲毫察覺任何異狀，「如果他是需要被關心的話，一定會透露出某些訊息，可是目前我還沒接收到」，也曝光江宏傑私下暖舉，「我們很累的時候，他會拿出自己後製的小孩加油照大家看，『小朋友幫大家加油喔』，真的超棒」。

(中時 )