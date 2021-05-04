6月畢業季即將來臨，對於社會新鮮人來說，快節奏、扁平化組織、學習機會多的新創公司，作為初入職場的首份工作，可說是再適合不過，雖有可能遇見許多「越級打怪」的工作內容，卻也是提升個人能力、加速職涯發展的大好機會。

近年來，共享經濟盛行，不少新創公司以此創業，共享機車品牌「WeMo」便是其中一例，曾說自家公司是全臺北「最機車」的WeMo CEO Jeffrey，不僅新創的共乘機車平台立意新穎且環保，且對人才的挑選眼光也落在跨界思考位面。網友JasonCK 就說自己去WeMo，「是一次很喜歡的面試經驗」，他將自己面試UI/UX Designer（使用者介面設計）的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

JasonCK表示，在投遞履歷後，僅隔1週就收到HR的面試邀約，且很快敲定日期，讓他感到很有效率。他還提到，「員工福利有1項為3000台WeMo任你騎，如果住在臺北地區的人這個福利感覺很讚！」

面試當天，JasonCK剛到公司，HR馬上認出他來，將他帶進會議室，接著是由1位設計師、1位主管（WeMo的1號員工）負責與他聊天。JasonCK指出，自己有準備1份面試簡報來介紹「關於我」、「作品集」、「為什麼想來 WeMo」3大項目。

至於面試心得，JasonCK表示，整個過程都很輕鬆無壓力，主管更強調「面試是雙向的，不只是我們面試你，你也在面試我們」，面試主管很歡迎應徵者提出問題。於是他詢問了關於產品目標、成員組成、合作方式等，JasonCK對這樣扁平和開放討論的氣氛，表示很欣賞，無論階級共同就事論事，只為了把產品做得更好、更貼近使用者。

JasonCK指出，在WeMo，UI/UX Designer不僅可接觸到APP設計，也有在機車上的儀表板Dashboard設計，是1份有挑戰性又具多樣性的工作，且WeMo 2015年才成立，現在加入還可參與到產品成長的過程，「一種孵化孩子的感覺」這點讓他感到非常心動。

雖然最終由於個人因素，目前無法加入，但JasonCK很推薦對於新創公司、共享經濟、能源問題感興趣的人，可以考慮加入WeMo。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，加入新創公司，是許多社會新鮮人的目標，在準備面試的過程中，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開不知道的雷點或無心之失，並獲悉有利於面試現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)