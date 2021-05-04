日本知名AV片商Soft On Demand（SOD），早前宣布將出價1億日幣（約2461萬台幣）邀一位超大咖女星下海，消息一曝光引發日本網友瘋猜，擁有火辣身材的22歲寫真女星小倉優香更因為突然改名為小倉ゆうか，並宣布離開前經紀公司，惹來遐想。只是就有知情人士爆料，其實下海者是國民女團的前成員K女星，今(4日)更有雜誌進一步透露K小姐身分，就是早安少女組的前成員加護亞依。

SOD將力邀超大咖女星下海拍AV的消息，吸引日本網友瘋狂猜測下海女星是哪位？只是早前就有知情人士爆料，這位超大咖女星其實是一位國民女團的前成員K女星，雖然她已淡出幕前，仍對演藝圈有留念，因此在片商遊說下終於點頭下海，更指K女星名氣不輸木村有希、小倉優香這2位醜聞纏身女星。

日媒《週刊ASAHI藝能》今日更爆料 K女星真實身分，稱就是早安少女組的前成員、33歲的加護亞依。報導中還透露，加護亞依已收1億日幣，並將5部片拍攝完畢。對於下海傳聞，加護亞依目前尚未回應。

擁有148公分小隻馬身材的加護亞依，2000年加入早安少女組，紅極一時，然而她後來卻2度爆出未成年抽菸醜聞，慘遭經紀公司開除並退出演藝圈。她沉寂一年又復出，卻又被拍到在已婚男星水元秀二郎家中過夜，遭元配指控破壞家庭。

加護亞依2011年帶球嫁給餐廳老闆安藤陽彥，被指因受到家暴導致離婚，並於2016年再嫁美容業社長。不過網友對於她的下海傳聞，大多覺得失望，紛紛留言「希望越大，失望越大」、「完全沒興趣看」、「片商會不會無法回本」。

(中時新聞網)