你曾經覺得自己入錯行，職涯不該這樣發展嗎？1111人力銀行針對全台上班族進行調查發現，有53.3%不滿意目前的工作，而滿意者只有46.7%。且有高達64.5%坦言自己曾經入錯行，發現入錯行，上班族會採取什麼行動呢？據1111調查指出，「充實其他技能以利日後轉職」、「騎驢找馬/換工作」、「隨遇而安」及「快閃離職」是大多數上班族的處理方式。

當人才釋出，企業相對也會有徵才需求，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)營運續攀高峰，109年度合併營收達新台幣672億元，momo今年預計新增招聘500名員工，為持續提供消費者優質完善的網購體驗，momo積極強化商品力與服務力，並致力達到有效的精準行銷，因此在電子商務商品開發專員、商品經營專員、行銷專員皆是今年momo獵才瞄準的目標，其中業務單位人員另有業績獎金。

2020年momo達成30座倉儲的建置目標，並成立子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，而持續發展倉儲、物流建置同樣是momo年度發展重點，今年徵才也鎖定倉儲物流管理主管、現場專員等。如幕後推手般的後臺營運不可缺少，網站開發工程師、監控維運工程師、電話客服專員等也是招募目標。

而後疫情時代，餐飲業逆勢成長，特色料理更是受到大眾喜愛，看準消費者的「食」尚需求，旅居海外20年，曾任新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等跨國餐飲集團專業顧問、創業家-HARRY，2021年在台創立「胖子哈利」（PUNZ HARRY），是國內第1家「南洋風味」的早午餐料理，不管是手拿包、熱帶雨林沙拉、現烤魯茲提克歐包套餐、全麥高纖三文治、還是南洋特色小吃，讓美食喚醒美好的一天。

HARRY表示，由於對品質的堅持，舉凡天然酵母麵包、德國酸種麵包等所有麵包都是精心製作，對食材要求更是重視，高成本購入安東尼法國麵粉、日本麵粉、北海道函館直送3.7生乳、丹麥零無乳糖牛乳、特選印尼阿貢火山咖啡豆、特選澳洲牛肉等食材。

除了對食材、製作工法的高度堅持，HARRY希望員工能是認同品牌理念、共創未來的夥伴。目前強力招募店長、麵包正職人員、早午餐正職人員、業務助理、計時人員等。對於徵才，他表示經驗不一定是招聘標準，無經驗但有熱忱、興趣的朋友也有機會。

(中時新聞網)