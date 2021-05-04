證交所今（4）日公布，於各上市公司去（109）年度財務報告公告申報期限後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，結果出爐，今（110）年計有立益（1443）等11家上市公司產業類別調整。

為即時瞭解上市公司所營業務性質改變，或經營策略調整情形，證交所每年定期檢討各上市公司之產業類別，且配合上市公司於102年改採國際財務報導準則（IFRSs）編製合併財務報表，產業類別調整係以合併營收為劃分依據。

證交所業於上市公司去年財務報告公告申報期限後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，今年計有立益、大將（1453）、怡華（1456）、艾姆勒（2241）、銘旺科（2429）、敦吉（2459）、東森（2614）、聯鈞（3450）、圓展（3669）、浪凡（6165）及鼎炫-KY（8499）等11家上市公司調整產業類別，自110年6月1日起開始實施：

其中，立益由「紡織纖維」改為「其他」；大將由「紡織纖維」改為「建材營造」；怡華由「紡織纖維」改為「建材營造」；艾姆勒由「電機機械」改為「汽車工業」；銘旺科由「電子零組件業」改為「光電業」；敦吉由「電子通路業」改為「其他電子業」；東森由「貿易百貨」改為「其他」；聯鈞由「其他電子業」改為「半導體業」圓展由「光電業」改為「通信網路業」；浪凡由「電子零組件業」改為「其他」；鼎炫-KY由「其他」改為「其他電子業」。

上開公司之證券代號不予變更仍續採用原證券代號。

(工商 )