立積(4968)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利4.06元，毛利率33%相較去年第四季下滑，也低於公司全年的目標設定35%，主要為產品組合和產能受限下仍要設法增產，立積強調，目前需求還是大於供給，對於長線要成為全球第二大廠商的目標沒變，只是受限產能以及整個拉貨周期拉長，對下半年能見度是相對的比較保守，另外，立積連兩天苦吞跌停，目前公司尚無庫藏股計畫。

立積第一季合併營收為17.41億元，季增加6.2%，年增加110%，一口氣相較去年同期增加1.1倍，單季獲利為2.56億元，年增加4.94倍，為史上第三高，但低於去年第三季與第四季的歷史次高和最高表現，單季每股獲利4.06元，相較去年第四季5.26元明顯減少，單季毛利率為33%，季減少約4個百分點、年增加3個百點。

副總經理黃智杰表示，首季毛利率未達公司平均目標35%，主要有產品組合和產能問題，首先，因為客戶端考量，立積首季有增加低毛利的開關產品，再者，在產能有限下，立積仍要設法增產，加上還有大陸平台的調整，導致效率未能完整的展現出效能，但就長線目標，立積發展首要方向還是增加市占率，2023年要成為全球第二大廠商的目標沒變，也就是約35%的市占率，全球市占才是立積的第一要務，立積目前全球市占率約20%。

半導體產能緊張，黃智杰表示，立積目前WiFi SoC的交期拉長，今年初約26周，2月後已經延長到52周。至於是否針對產品漲價，他表示，目前產品售價不會調整，立積價格的調整將取決於競爭者的定價，立積也不會透過漲價來拉升毛利率。

黃智杰表示，目前依舊需求還是大於供給，今年對下半年能見度是相對的比較保守，整體高階CMOS的製程還是很缺。立積今年的產能其實在去年就已經規劃好，「該拿到的都有拿到」，針對明年對產能看法是積極，但還是要到明年第三季才會有比較強的信心度去做這計劃。

針對WIFI 6E計畫，立積預計第二季開始推廣，今年第四季一定會有出貨，現階段認為WIFI 6E與WIFI6有50%的價差。

另外，立積近兩個交易日股價重挫，黃智杰表示，目前尚無庫藏股計畫。

(時報資訊)