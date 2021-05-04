德國晶片設計公司英飛凌周二上調本財年的營收和獲利率展望，稱需求遠超過供給，將繼續增加產能。
該總部位於慕尼黑的汽車半導體供應商，將截至9月底的本財年營收財測，從108億歐元上調至110億歐元。
英飛凌也預期獲利率將達18%，高於此前預測的17.8%。
執行長Reinhard Ploss表示，半導體市場正在蓬勃發展，多數地區的需求遠超過供應。英飛凌的製造工廠正全速運轉，公司將持續投資新產能。
Ploss指出，在英飛凌依賴於所謂的晶圓廠或代工廠的領域出現了瓶頸，特別是車用的微控制器和使用於工業網路的產品。
英飛凌第二財季(截至3月31日)營收為27億歐元，季增3%，年增36%；並且擊敗該公司調查分析師預測的26.3億歐元；淨利為2.03億歐元，季減21%，年增14%。
在晶圓代工廠產能限制以及德州Austin工廠關閉之下，英飛凌預計營收成長受壓抑，第三財季營收將為26億至29億歐元之間。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。