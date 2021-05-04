德國晶片設計公司英飛凌周二上調本財年的營收和獲利率展望，稱需求遠超過供給，將繼續增加產能。

該總部位於慕尼黑的汽車半導體供應商，將截至9月底的本財年營收財測，從108億歐元上調至110億歐元。

英飛凌也預期獲利率將達18%，高於此前預測的17.8%。

執行長Reinhard Ploss表示，半導體市場正在蓬勃發展，多數地區的需求遠超過供應。英飛凌的製造工廠正全速運轉，公司將持續投資新產能。

Ploss指出，在英飛凌依賴於所謂的晶圓廠或代工廠的領域出現了瓶頸，特別是車用的微控制器和使用於工業網路的產品。

英飛凌第二財季(截至3月31日)營收為27億歐元，季增3%，年增36%；並且擊敗該公司調查分析師預測的26.3億歐元；淨利為2.03億歐元，季減21%，年增14%。

在晶圓代工廠產能限制以及德州Austin工廠關閉之下，英飛凌預計營收成長受壓抑，第三財季營收將為26億至29億歐元之間。

(時報資訊)