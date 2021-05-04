今年端午連假是6月12日（周六）至6月14日（周一），公路總局推出多項公共運輸優惠措施，搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條「台灣好行」路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地客運亦可享一段票或基本里程免費優惠。

前往東部的民眾可享受東部優惠專案，除北花線來回票優惠票價400元外，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買「台灣好行」體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）。以上2項優惠無法重複抵退。

例如連假期間搭乘「【3999】高雄-臺北」路線票價僅需640元（平日票價730元），於台北市內轉乘任一市區客運，享優惠一段票15元，全程省105元；東部地區享更多優惠，搭乘首都客運「【1580】板橋-國道5號-花蓮市」路線，平日單人票價352元，連假期間購買來回票搭乘並搭配東部加碼優惠措施，4人1000元往返台北及花蓮，省下1816元；更多優惠措施查詢公路總局官網(https：／／www.thb.gov.tw／)。

公路總局表示於本次端午連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供4.2萬班次及120萬座位數，各業者將陸續於連假前一個月開始販售預售票。

(旺報 )