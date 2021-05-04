慈濟環保教育車到竹山國小，南投縣環保局設打卡點。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

慈濟行動環保教育車，4日開進竹山國小，進行為期4天的展示；南投縣長林明溱為鼓勵鄰近學校師生前往參訪，特別補助交通費，希望學生們都能學習節能減碳、簡單生活及惜物惜福的重要性。

慈濟基金會推動環保愛地球，積極走入人群，以科技結合創意，發揮多元智慧，精心打造兩座40呎貨櫃成為「行動環保教育車」，將環保理念帶進社區及校園。

慈濟行動環保教育車4日開展，包括林明溱及環保局長方信雄、教育處長陸正威，縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥，竹山鎮長陳東睦等人都出席，為展出揭開序幕。

慈濟行動環保教育車在竹山國小展出到7日，每天上午9點到12點、下午1點到4點，由慈濟導覽志工導覽解說，讓民眾及學生充分了解保護環境的重要，並將環保理念落實在生活中。

慈濟基金會委員許昆龍指出，行動環保教育車創意十足，透過分站闖關遊戲，寓教於樂，讓參觀者提升環保觀念，並藉由黑猩猩KOKO的故事牆，喚起人人保護地球的決心；而1筷省水、蔬食3好、隨身5寶、騎腳踏車發電減碳等互動闖關遊戲，更讓參觀的學生體認食衣住行中的碳足跡，學習在日常生活落實低碳「心」生活。

大愛感恩科技公司回收廢棄的寶特瓶，再生製成毛毯，集眾人之力，將愛心送到全球救災的過程，也在教育車中全程展示。

竹山國小校長陳榮昌表示，歡迎鄰近的學校師生及社區民眾，親自感受環保的重要，一起愛護地球，讓下一代擁有美好的環境。

(中時 )