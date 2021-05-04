緬甸媒體今天報導，當地發生郵包炸彈爆炸案，造成至少5人死亡，死者包括1名國會議員和3名參與公民不服從運動、反對軍事統治的警察。

路透社報導，緬甸2月1日發生軍事政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府後，住宅區小規模爆炸案越來越多，有時則是針對政府辦公室或軍事設施。

緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述一名居民報導，中南部地區一村莊昨天下午5時左右，發生郵包炸彈爆炸。

報導指出，在這座村莊的一處房舍發生至少一枚郵包炸彈爆炸時，傳出了三次爆炸聲響，造成1名緬甸全國民主聯盟（National League for Democracy）地方議員、3名警察和1名居民死亡。

有居民表示，另一名曾參與公民不服從運動的警察也受重傷，兩隻手臂都被炸斷。報導指出，他已被送醫接受治療。

路透社無法獨立證實相關報導，軍方發言人未接聽電話，回應媒體尋求評論的要求。

(中央社)