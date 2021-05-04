半導體供應鏈緊繃，晶片荒持續影響全球汽車、電子等產業運作，日媒指出晶片荒難以解決的根本原因，在於產能過度集中亞洲，且各大企業的生產規模比12年前擴張1倍以上，導致缺貨衝擊更為劇烈，全球對於斷鏈的擔憂隨之增加。

據日經新聞報導，疫情大流行、德州極端氣候、瑞薩大火及台積電缺水等事件造成嚴重晶片荒，極端狀況顯示半導體供應鏈相當脆弱，產業結構的弱點更讓晶片缺貨問題難迅速排解。

報導指出，除了晶片產能過度集中亞洲外，各大廠為滿足持續增加的半導體需求，透過併購及擴廠增加生產能力，與2009年相比，台韓每座工廠的生產能力增加1倍，日本更是增加1.4倍。

兩大因素加深晶片產業向亞洲傾斜的速度，從2000年到2019年，台灣、韓國、大陸等亞洲國家的晶片產能，從全球的50%成長到80%以上，歐美國家的產能則從50%跌到20%以下，半導體生產重心轉移到亞洲並出現巨量成長。

歐美各國為了扭轉此現象，加重發展半導體業的力道，美國總統拜登宣布砸下500億美元扶植半導體產業，德國、荷蘭及法國等歐盟國家則打算花費1450 億歐元投資，提高歐洲國家在半導體產業的地位。

(中時新聞網)