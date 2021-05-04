為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障，台北富邦銀行(4)日宣布，延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管，期望能借重其專業能力及豐富的洗錢防制經驗，協助北富銀與國際規範接軌，打造國家級金安實力，穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

北富銀表示，積極拓展海外佈局、打造全方位跨區域金融服務平台，向來是北富銀重要發展方針。然而，想要在亞太區域扎根深耕，首要之務就是強化金融安全實力，唯有提供客戶一個安心公平的交易環境，才能成就彼此間的信賴和默契，給予企業持續成長的動能。蔡佩玲原為台北地檢署檢察官，在行政院成立洗錢防制辦公室後即兼任洗防辦組長，後獲派任為洗防辦執行秘書，從事洗錢防制政策工作多年，不僅表現傑出，更熟稔亞太區域各國洗錢防制體系，曾協助台灣於2018年APG評鑑會議上獲得佳績。此次應邀加入北富銀團隊，也將發揮其專長及經驗，幫助北富銀導入資訊系統應用、培養跨區域金安人才，構築更多元完善的亞太金融服務圈。

金融安全除了防制洗錢、打擊資助恐怖活動外，也包含反詐欺、反貪腐等與金融犯罪相關的各個面向。為提升防制力度，北富銀設有專責單位「金融安全部」，集結富邦金控及國內外營業單位力量，建置防制洗錢及打擊資恐平臺，強化客戶狀況及異常交易監控，並運用AI人工智能及大數據技術，可即時分析詐欺類型與交易模式，自動進行詐欺偵測及監控分析，提升各項防制行動的周密度及運作效率。此外，北富銀積極推動防制洗錢教育訓練，2020全年度共計2.7萬人次完成課程，平均每人接受過3期以上培訓，扎實的訓練基礎讓北富銀在相關犯罪防制上成效卓著，2020年共成功防堵117件詐欺案，攔阻詐騙金額約新台幣約7,400萬元，屢獲各地警政機關表揚，體現金融服務為大眾帶來的多元價值。

憑藉縝密的風險管控、完善的教育訓練和嚴謹的公司治理，北富銀不僅於2018年代表國家參與亞太洗錢防制組織(APG)評鑑會議完成第三輪相互評鑑，幫助國家評鑑晉升為亞太第一，獲行政院頒發「受評獎」，更於2020年獲頒VISA亞太區最佳風控獎，為近五年唯一獲此獎肯定的國銀，顯示北富銀在洗錢防制上的努力已有目共睹。

台灣自2017年正式施行《洗錢防制法》修正案，並於同年成立行政院洗錢防制辦公室，統籌我國洗錢防制整體工作，在短短數年間，台灣金融安全已顯現長足進步，但與國際相較仍有可再一步提升的空間。展望未來，北富銀將善盡社會責任，致力提升金融體系的安全穩健，與民眾、產業及政府攜手共創三贏，讓台灣成為亞太區域的金融典範！

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