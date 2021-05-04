由比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）創辦的蓋茲基金會於2004年獲合格境外機構投資者（QFII）資格，投入大陸A股，並陸續出現在A股上市公司十大流通股東之列。

中國證券報報導，截至2012年第一季，蓋茲基金會首次進入17家A股上市公司十大流通股東名單，其持股涵蓋豫園股份、永新股份、天壇生物、凱盛科技、華菱鋼鐵等。分析指出，與更偏愛大市值白馬股的北向資金等外部資金相比，蓋茲基金會更偏愛中小市值個股。

東方財富數據指出，截至2021年第一季，基金會持有中材科技、衛星石化合計超2,500萬股股份，持股總市值超人民幣（下同）7億元。蓋茲基金會於2020年還參與A股上市公司定增的認購。

恩捷股份2020年9月公告，其以每股72元定增募資50億元已經完成，其中蓋茲基金會認購277.78萬股，獲配金額近2億元，鎖定期為6個月。據公告，蓋茲基金會股份2021年3月初解禁，可以出售。按照恩捷股份解禁時的股價計算，蓋茲基金會這筆投資浮盈約1億元，半年收益率達50％。

恩捷股份是新能源汽車概念股，2020年年報顯示，公司是全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應商，客戶包括松下、三星、LG Chem、寧德時代和比亞迪等。

比爾蓋茲與梅琳達離婚消息釋出後表示，雙方往後仍將在其於2000年設立的蓋茲基金會合作。

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