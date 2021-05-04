從風水角度來看，家宅大門對於家人的財運、健康運、事業運都有極大的影響，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，大門如果犯了風水禁忌，將會使家人運勢衰敗，賺不到錢，遇到困難也沒有貴人相助，因此一定要特別當心。

▍1.燈光昏暗

風水上認為「財不入暗門」，若是一個家宅的門口處燈光昏暗，那麼就會導致財神爺過門不入，家宅的財運衰敗，家人賺錢困難。若是門口昏暗，可以考慮在進門處的天花板上安裝光線柔和的長明燈來補救。

但也要注意，門口的燈光不能太明亮，否則有損家人眼部的健康。另外，也會讓人一進門就感到光線刺眼，使得居住者心情緊張，衝動易怒。

▍2.空間過小

門口空間不可過於狹小，如果開門就是餐廳，或進門就有家具阻擋，都是非常不好的空間配置，會讓人一進門就感到擁擠，從而心情煩躁，運氣下降。同時，還會導致家人沒有貴人運，凡事都要依靠自己去解決，在工作中壓力大、阻礙多，難以得到更好的發展，日子過得很辛苦。

▍3.雜物堆積

門口是家中招財旺運的重要位置，最好經常打掃，保持乾淨整潔，才可以得到財神爺的青睞。若是長期凌亂不堪，就算財氣流入，也會受到污染，導致家宅內部氣場不淨，不利家宅運勢發展。因此，門口內外都要乾淨整潔，物品擺放整齊，這樣才會讓人在進門時心情愉悅，同時，吸納更多的財氣和好運。

▍4.門牆爬藤蔓

藤蔓類的植物屬陰氣較重的植物，容易招來陰邪之物，如果不妥善清理，會導致家人被疾病纏身，憂鬱陰沉，家中也會口舌是非不斷，帶來一些不必要的麻煩，攀爬的藤蔓植物越茂盛，那麼家宅運勢就越低沉。

▍5.門口對牆角

門口對牆角是非常不吉利的佈局，犯了風水中「壁刀煞」，被認為是一種非常凶煞的格局。一般風水禁忌分為前壁刀、後壁刀和側刀，而門口對牆角為「前壁刀」，會導致家人的視野受到阻礙，而且也會影響家人運勢發展，在事業上常遇小人，破財、漏財嚴重，甚至還會有意外災禍發生。因此當發現家中大門對牆角時，就要及時化解，建議在大門上方懸掛八卦鏡等化煞物，即可化解煞氣。

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(中時新聞網)