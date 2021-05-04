擁有「重要古物」文資身分的退役中海艦，是目前唯一現存功勳艦，未來將落腳台南安平，國防部海軍司令部副司令胡展豪今天率隊拜訪台南市長黃偉哲，雙方為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，黃偉哲說，台南市作為文化古都，很榮幸中海艦能來到台南，讓中海艦輝煌歷史在記憶中永垂不朽。

會後，黃偉哲責成文化局審慎評估，並贈送遠銷日本的台南16號越光米與鳳梨汁予以拜會的海軍官員，感謝胡展豪中將特地致贈具有海軍意義的帽子與領帶。

黃偉哲表示，深具歷史意義的功勳艦、坦克登陸艦「中海艦」，未來在台南的安置處、展示區與修復等計畫都將進一步規畫。他說，台南市作為文化古都，南市府樂見、也榮幸有這個機會及接受，存在海軍戰史重要里程碑的中海艦來到台南展示，除了讓後人對艦史得以銘記，亦讓中海艦輝煌歷史在記憶中永垂不朽。

文化局指出，中海軍艦由文化部文資局於2020年7月指定為重要古物「中海軍艦及相關文物」，保管單位與所有權人為國防部海軍司令部。經文化部與台南市政府於去年8月下旬研商決議，擬由台南市政府協助安置中海艦於安平，至於詳細地域、維修作法與工程規畫仍待綜合考量評估，再做決定。

(中時 )