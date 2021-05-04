屏縣府編列經費協助花卉推廣，送給一線防疫單位以表感謝後，近來走進校園推花藝美學教育。（謝佳潾攝）

屏縣府編列經費協助花卉推廣，送給一線防疫單位以表感謝後，近來走進校園推花藝美學教育。（謝佳潾攝）

台灣花卉以外銷為主，而經疫情重創後，業者開始轉攻內銷，屏縣府也編列經費協助花卉推廣，送給一線防疫單位以表感謝後，近來走進校園推花藝美學教育，除讓孩童更了解屏東花卉外，也藉機深根培養國人愛花喜好，促進產業發展。

台灣花店協會理事長楊添得指出，長年來台灣花卉產業以外銷為主，因此在疫情影響下嚴重受挫，但也進而思考內銷市場問題，發現國人沒有什麼買花習慣，市場斷層大，所以近來有請農政單位協助幫忙推廣花卉，增加國內買氣。

對此，屏縣府相當支持，編列270萬經費協助推廣，屏東縣長潘孟安指出，去年屏東花卉的外銷數量，受到疫情及運費調漲，嚴重受挫，為協助花卉產業，縣府去年特別致贈花卉禮盒給醫護人員，表達對第一線防疫人員辛勞、敬意，而今年縣府將觸角深入校園。

潘孟安說，盼透過紮根校園推動花藝美學教育，不僅穩定產地農民收益外，也能夠讓學生了解花卉多方面用途，且活動使用的花材，幾乎都是來自屏東產地，讓學生們在原本的課程外，還能學到觀察生活周遭的花草植物，培養出用花的興趣與能力。

農業處表示，這次活動每場次為1節課的時間，課程中除了屏東縣產花卉的產地、產季的介紹外，還會說明花卉運用教學、基本照護等，每堂課中，都安排專業的花藝老師指導，完成一盆美麗的花藝。花藝美學教育活動自4月26日開始至6月11日止，將陸續在縣內56所學校辦理，參與的班級數共有211班，學生人數達4732名。

農業處強調，目前正值新冠肺炎防疫期間，也歡迎民眾用多多利用園藝花卉裝飾家內外環境，緩解疫情緊張，達到紓壓的效果。

(中時 )