行政執行署台北分署4日舉行拍賣會。(台北分署提供)

行政執行署台北分署4日舉行拍賣會。(台北分署提供)

行政執行署台北分署4日舉行拍賣會。(台北分署提供)

台北地檢署追討拉法葉艦佣金不法所得，除仍積極與瑞士協商外，日前查扣沒收已故軍火商汪傳浦位於北市金門街的不動產，囑託行政執行署台北分署拍賣，台北分署4日以高於底標的3201萬元成功賣出，近日將繳國庫，這是北檢第一筆追討拉法葉艦佣金案的不法所得。

拉法葉艦佣金案，最高法院2019年裁准沒收3.1億多美元確定，其餘6億多美元部分則發回高等法院更裁，高院定於今年7月14日作出裁定。

北檢去年9月底正式向瑞士司法部提起司法互助，請求先返還確定的汪傳浦3億1253萬9913.44美元犯罪所得，瑞士僅同意返還2.66億美元，並稱將把凍結汪家帳戶的7億多美元解凍後發還汪家。北檢仍與瑞士方面積極洽商中。

不過，北檢追討拉法葉艦案，不限於境外，雖然汪傳浦在1993年發生尹清楓命案後即逃亡海外，但汪在台期間曾開設開泰、齊泰公司，並擁有北市金門街34巷頂樓加蓋公寓，汪死後由汪妻葉秀貞、子女汪家興、汪家明、汪家勇、汪君玲5人繼承，但5人因涉拉法葉艦佣金洗錢案遭北檢通緝迄今，北檢認定汪家金門街房產屬犯罪所得，依法聲請沒收，並囑託行政執行署台北分署拍賣。

台北分署臺今針對汪家金門街、面積74餘坪（含頂樓增建部分）房產，針對進行第2次拍賣程序，最後以3,201萬元得標，高於底價近200萬元。

台北分署4日的「123聯合拍賣會」，除成功拍賣汪家房產外，還拍賣新北市新店區中華段土地等不動產，以及手套口罩組、地墊、小電扇、衣物，合計共賣得4780萬2200元。

(中時 )