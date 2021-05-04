2021打狗鳳邑文學獎徵件開跑。圖為2020打狗鳳邑文學獎得獎者展覽牆，民眾認識文壇新星。（高市文化局提供）

2021打狗鳳邑文學獎徵件開跑。圖為歷屆打狗鳳邑文學獎得獎作品集。（高市文化局提供）

「2021打狗鳳邑文學獎」今年以「字游之海」為主軸，鼓勵創作者猶如由高雄地圖幻化而成的魚，今年徵選小說、散文、新詩及臺語新詩四組文類，最高獎金20萬，總獎金高達124萬，收件日自即日起至7月30日止。

文化局表示，為呼應本屆「字游之海」主題，規劃在徵件期間放映紀錄片《男人與他的海》，該片貼身紀錄海洋文學作家廖鴻基及水下鯨豚攝影師金磊，讓觀眾由影片中感受海洋與他們創作的關連性，進而創作出自己的文學之海，同時也將邀請作家舉辦講座，分享創作心路歷程，讓讀者親炙作者風采外，也觸發自己的寫作靈感。

2021打狗鳳邑文學獎徵選文類分小說、散文、新詩及臺語新詩四組文類徵件，不限寫作主題及參加年齡，只要符合小說6000至20000字、散文5000字以下、新詩及臺語新詩行數在50行以內的作品，都可以投稿參加。每組文類各取高雄獎一名、優選獎一名及佳作兩名，最高獎金20萬元，總獎金為124萬元，徵稿自即日起至7月30日截止，歡迎各方好手踴躍投稿。

文化局表示，為鼓勵文學創作風氣，發掘優秀作品，自2011年起，合併原高雄市的「打狗文學獎」及原高雄縣的「鳳邑文學獎」為「打狗鳳邑文學獎」，今年已邁入第11屆。

文化局不僅將得獎作品集結成書出版，2020年於高雄文學館舉辦展覽介紹入選者及入選作品，讓民眾可以更加認識這些文壇新星，與得獎者共享豐碩的創作果實。歷年得獎者如洪明道、沈信宏、陳育萱等人，都是在打狗鳳邑文學獎中展露頭角，逐步在文壇站穩腳步。

文化局指出，2021打狗鳳邑文學獎徵稿自即日起至7月30日截止，歡迎大家踴躍來稿。投稿作品請以「掛號」郵寄至「高雄市802苓雅區五福一路67號 高雄市政府文化局文化發展中心」並於信封上註明投稿「2021 打狗鳳邑文學獎」及參賽類別。

參賽報名表及徵稿辦法可至高雄市政府文化局網站www.khcc.gov.tw、打狗鳳邑文學獎官網https：／／tfliterature.khcc.gov.tw／或臉書搜尋「打狗鳳邑文學獎」粉絲團下載，或電洽07-2225136轉8817陳小姐。

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