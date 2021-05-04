基隆市一名年約40多歲鄭姓男子專挑未成年、身心障礙女子發生性關係，迄今至少發生5起，前年鄭又向1名17歲少女稱自己生病，需要女生分泌物，企圖性侵，未得逞，另名7歲女童則受害，遭性侵2次，基隆地院近日審結，認定鄭男違反強制性交等罪，處有期徒刑11年。

判決指出，鄭男前年與一名育有5名小孩女子相識，並向女子表示，想找其7歲小女兒當花童，藉故將女童帶到租屋處性侵，數日後，又帶女童到賓館性侵1次，但事發後，女童皆不敢和媽媽提起。

直到某日，鄭男打電話告訴女子自己家裡有事需要幫忙，但女子無法脫身，要17歲大女兒前往赴約，而鄭男將少女帶到某國小，並趁四下無人時，告訴少女，他生病了，需要女生的分泌物，希望少女能提供，但少女立即拒絕，未料，鄭卻用雙手強脫其短褲，所幸少女奮力拉起褲頭，並趁鄭上廁所時逃出，才未發生憾事。

少女嚇得跑回媽媽上班處，並哭訴自己遭鄭脫褲子，女子得知後，回想起自己的小女兒也被鄭帶出去過，一問之下，發現自己7歲的女兒早已被性侵2次，著急的相家扶中心求助，警方才介入調查。

檢警調查，鄭男惟矢口否認自己對7歲女童強制性交，辯稱自己是有人性的，不可能做出這種事，但檢方依證據和口供，認為其說詞不可採信，仍依違反強制性交等罪起訴。

法院審理時，7歲女童不願正面回應法官問題，每次僅依點頭示意，不願多說，僅能依家扶中心及醫院提供各項資料佐證女童證詞，資料顯示女童自事發後，經常做惡夢，情緒病的不穩定，對於男性肢體碰觸反應變大，會脫口說出變態、走開，與同學互動減少，專注度下降，法官最終認定鄭男犯行，依強制性交等罪，處有期徒刑11年，全案可上訴。

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(中時 )