南投縣學前暨國民教育階段特殊教育學生繪畫比賽，以「生病的時候」及「我的家鄉」為題創作，參賽作品總計457件；縣府教育處副處長王淑玲4日在頒獎時，鼓勵孩子們透過繪畫自由揮灑，展現創意與熱情。

特教學生繪畫比賽頒獎典禮，由草屯國小音樂班學生的弦樂演奏揭序幕，王淑玲等貴賓依序頒發獎狀及獎品，會場同時展示得獎學生的繪畫作品，讓出席的師生與家長，都能看到孩子們展現的創意。

王淑玲表示，特殊教育學生繪畫比賽提供機會與舞台，讓身心障礙的孩子透過畫筆，表達他們的內心世界，還有他們對於人事物敏銳的印象和感受；縣府希望傳遞「有愛無礙，愛無限」的教育理念，讓特殊教育學生在老師的教導下，有更好的成長和表現。

指導老師蔡瀞鋗說，獲獎的學生平常對繪畫就有不錯的概念，上課時透過小朋友喜愛的繪本，培養出他們豐富的想像力，在比賽的過程充分發揮創意，這次能獲得優異成績，學生家長和老師都覺得非常開心。

今年特殊教育學生繪畫比賽報名踴躍，創作的材料以水彩、蠟筆、色鉛筆、油彩、彩色筆為主，並依障礙類別程度與年級分成17個組別，參賽作品總計457件，獲得特優、優等、甲等前三名者98位，佳作及入選174位；並聘請特殊教育系、美術系及專業美術老師擔任評審委員，評審對於參賽作品都給予高度評價，認為學生的作品造型豐富、色彩大膽、明亮，顯見老師們的用心指導，值得嘉許。

(中時 )