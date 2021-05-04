新北市環保局派員到蘆洲「皇爵」飲料店周遭消毒。（王揚傑攝）

新北市環保局派員到蘆洲「吉野烤肉飯」周遭消毒。（王揚傑攝）

華航、諾富特疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布案1145諾富特飯店外包商水電工足跡，4月26日、29日曾到新北市蘆洲區飲料店及烤肉飯餐廳，今天下午2間店家接獲通知，隨即拉下鐵門暫停營業，立即著手進行消毒。店家坦言，接到通知確實有嚇一跳，但還是會配合政府防疫措施。

位於蘆洲中華街的「皇爵」飲料店，案1145於26日、29日2天都長時間停留達數小時，店家今天表示，接到通知有嚇了一跳，但還是先暫停營業，畢竟要顧到客人，目前就是配合政府措施，現在先做消毒。

附近商家表示，昨晚7時許就看到環保局在這條街上消毒，當時覺得可能就只是有足跡經過，今天下午才恍然大悟，原來是確診的人到過附近的飲料店，飲料店的騎樓設有桌椅，所以很多客人都會坐下喝飲料、抽菸聊天。今天得知消息本來還不會太緊張，但是看到大批媒體都來採訪，才驚覺事態有些嚴重，現在最擔心的是附近人潮減少，生意受到影響。

另在蘆洲民義街的「吉野烤肉飯」店員說，看到新聞後嚇一大跳，心想慘了，然後馬上就接到老闆通知，指示把門關起來不要營業，叫人來消毒。剛好今天本來就是一周一次的消毒日，但為了加強消毒，所以她聯絡廠商，要求準備充分一點，明天再做全面徹底消毒。

除了店家自行清潔內部外，下午3時許，新北市環保局也派員到「皇爵」、「吉野烤肉飯」再次進行周遭環境消毒。

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(中時 )