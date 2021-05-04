台中市西屯國小學生以前揹書包方式，體驗媽媽懷孕負重的辛苦。（盧金足攝）

台中市西屯區西屯國小學童，為了體驗懷孕媽媽的辛勞與不便，舉辦中高年級袋鼠爸媽懷孕體驗活動，學生在運動服塞滿充氣的氣球，小心翼翼挺著大肚子在校園裡走動，午餐的時間會想到懷孕媽媽要更多的營養，馬上把飯菜盛好盛滿吃光光。

中年級學生表示，整天活動最放心不下的是寶寶(氣球)會不會變瘦(消氣)，或是動作太大擔心壓迫(破)寶寶，挺著大肚子上下樓梯、彎腰撿東西都很吃力，做任何事很不方便，一想到媽媽如此辛苦，會更加懂事聽媽媽的話。

高年級以前揹書包方式，體驗媽媽懷孕負重的辛苦，從上午至下午背著3公斤背包，上廁所感到困難不方便，午休也輾轉難眠花了不少時間才找到一個安穩的姿勢入睡，深刻體會到媽媽懷孕的時候，挺著大肚加上寶寶的重量，等到生出來還有好幾個月，真的很辛苦。

低年級以照顧布偶娃娃一整天，體驗媽媽無時無刻細心照顧孩子的辛勞，學生下課會抱著小熊布偶走到校園散步、運動，或者留在教室裡和同學一起陪伴布偶玩耍。

「今天當布偶娃娃的媽媽」，小朋友表示，上課時陪伴它讀書，下課陪伴它玩溜滑梯，午休時也陪伴它入睡，「就像媽媽陪伴我做任何事一樣，讓娃娃感受到愛和溫暖」。

要乖乖聽媽媽的話，從小到大一直聽到的「媽媽經典語錄」是什麼？西屯國小歡慶溫馨母親節，特別盤點6、7年級媽媽們最想對孩子說的一句話，無論是期待的話、愛的叮嚀、鼓勵讚賞，都是出於母愛的關心和擔心，媽媽的話影響孩子一輩子。

媽媽的話盤點結果出爐，由「希望你健康長大」拔得頭籌，獲得媽媽說過的感人金句第一名，而「 謝謝你來當我的寶貝，媽媽愛你」和「希望寶貝更加懂事，開心學習!」分別奪下第二、第三名。

緊接在後的是賞識肯定孩子的優點和耳提面命的人生態度。學生紛紛表示看到媽媽的話充滿溫暖和幸福，回家後馬上給媽媽一個擁抱，說聲我愛您！

校方也安排一場「慈母手中繩，學子身上袋」親子手工藝講座，媽媽們帶著孩子用愛編織水壺袋，歡慶母親節，營造溫馨和樂的親子互動。

西屯國小校長蘇仁彥表示，透過母親節一系列體驗活動，讓孩子感受到媽媽的辛勞和用心，教會孩子懂得感恩回饋給媽媽，聽媽媽的話不讓她操心，期許西屯孩子們在日常中及時表達對媽媽的感謝。

(中時 )