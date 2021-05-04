雲林縣府今年首次舉辦賞螢推廣活動，有5條社區路線可探訪，古坑鄉華山村搭配推出「螢星六寶盒」無菜單料理，10人成團，左三是縣長張麗善。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年首度整合在地資源推出5條賞螢路線，日前一場雨似把螢火蟲催出來放閃了！台灣今年遭逢半世紀以來最長旱季，仰賴水生昆蟲為食物的螢火蟲，數量雖不若去年，遊客已很驚喜「比想像中還多！」

古坑鄉華山村、桂林村、樟湖村、草嶺村，每年4月、5月有大量螢火蟲，估計有20處聚集地，去年10月起古坑山區溪流幾乎斷流，小蝸牛、蛞蝓減少，螢火蟲幼蟲存活的數量有限。

草嶺觀光協會上周末配合阿里山國家風景區管理處在石壁仙谷、馨園茗茶場舉辦「歡螢來我家」賞螢活動，遊客驚喜說「不知道最大量有多少，看到一群群燈海出沒移動已很滿足」。

前雲林縣生態保護協會理事長吳登表示，上周華山的螢火蟲數量有多一些，土石流教學園區、華山教育農園都看得到，總量約去年一半，最近下雨與螢火蟲出沒不太有關係，但有助於今年螢火蟲交配繁殖下一代。

縣長張麗善表示，今年縣府整合在地休閒業者、社區團體、旅行社攜手合作，推出華山、樟湖、草嶺、石壁社區5條賞螢遊程，價位從純賞螢150元到深度體驗旅遊1900元都有。

樟湖地區配合推出社區風味餐、手作藍染DIY；桂林村有烤蛇麵及竹編青蛙；華山村提供DIY咖啡烘豆活動；草嶺村石壁部落有愛玉、刺殼粿製作、品茶遊程，遊程選擇很多。

農業處長吳芳銘表示，賞螢也可品嘗特色料理，華山村的「螢星六寶盒」無菜單料理，有咖啡、茶葉、筍子、蜂蜜、苦茶油、放山雞，套餐需事先預約，10人即可成團。

(中時 )