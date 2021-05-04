倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日出現恐慌性下殺，終場大跌288.57點，跌幅1.68％，收在16,933.78點；櫃買指數亦同步拉回，下跌6.41點，跌幅高達3.07％，收在202.45點；三大法人進出方面，外資轉買0.89億元，投信續賣22.77億元，自營商賣超60.94億元，惟外資法人於台指期續賣1,655口多單，累計淨空單部位為39,364口，心態轉趨謹慎保守。

台股4日全面下殺，隨第三波疫情來勢洶洶，不僅印度出現「三重突變病毒株」，每日新增確診病例逾40萬例，眾多國家也逐一淪陷。至於國內，華航機師與諾富特飯店所造成的感染風波，仍持續使國內本土感染個案增加。

台股加權指數累計漲幅已大，故每當市場出現任何風吹草動，都將引發巨大漣漪與恐慌效應，引發恐慌性停損賣壓。台股4日盤中一度重挫大跌逾574點，且傳產、電子及金融類股，幾乎無一倖免。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，市場恐慌性賣壓出籠、股價4日下殺拉回，在營運持續看旺、內外資法人大戶心態偏多下，預期經震盪換手後，只要多方架構並未遭到破壞，後市仍有續漲機會可期。

不過，展望後市，目前經濟面及資金面，仍持續處於相對有利的條件下，對於短線的恐慌性下殺，投資人無須過度恐慌。在中多格局不變下，每當市場出現非理性恐慌殺盤，往往很快就能再孕育新一波上漲契機。

(工商 )