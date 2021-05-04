證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤4日持續重挫，盤中一度大跌逾500點，尾盤跌幅收斂，終場下跌288.57點，收在16,933.78點，連兩日出量下跌，短線表現弱勢。不過，研判外資並未明顯出走，主要是內資調節、融資多殺多、當沖多殺多所造成。

目前國際股市表現並不弱，加上新台幣仍強勢，雖台股連續兩日回檔，惟日KD指標仍在50之上，仍可偏多看待，預期上揚的月均線將發揮支撐效果，台股本周仍有望走高。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，大型海運業者將於6月正準備全面性上調運費，股價4日開高走低爆大量，惟5日均線並未跌破，可暫時觀望。

台股盤面波動劇烈，股價3日表現強勢的鋼鐵、航運族群，3日面臨補跌，盤面上欠缺主流帶動，近期建議以長線保護短線。此外，原物料漲價的鋼鐵、航運、高價IC設計股，所帶動的比較效應，都是長線較看好的方向，投資人可靜待大盤KD交叉向上止跌，趁上述族群近期回檔，尋找買點。

(工商 )