逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，從技術面觀察，台股近3日K線形成三根日黑K棒的黑三兵形態，4月26日17,300～17,378點缺口封閉外，4月6日16,602～16,711點缺口也回補一半。隨美股那斯達克指數與費半指數分別回測月、季線，台股4日震幅加大，最高17,328點、最低16,647點，震盪逾6百點，終場以16,933點作收，跌點達288點，成交值6,682億元更創歷史最大量。

類股方面，IC設計股賣壓仍重，立積、晶豪科、世芯-KY、金麗科均持續下跌，面板三虎群創、友達、彩晶一路壓回，權值股鴻海、國巨也無法站回中期均線，引發5月中旬後月、季線向下交叉疑慮。至於傳產指標股陽明、長榮當沖盛行導致震盪加劇，4日尾盤同樣收低。

操作方面，投資人短線可減碼弱勢族群，多保留現金，並留意逆勢上漲股，如緯穎等。至於本周納入投資組合的華擎，首季業績雙率雙升，每股賺進4.14元，配息8元，以4日收盤價計算殖利率達4.31％。

(工商 )