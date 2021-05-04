塑化行情活絡復甦，德化工大廠巴斯夫挾價量齊揚拉抬助力，第一季營收194億歐元，年增16％，不計特殊項目的息稅前收益達23億歐元，年成長42％。伴隨需求持穩推進，巴斯夫上修全年營運展望目標，不計特殊項目的息稅前收益從原先41~50億歐元，上調至50~58億歐元，調幅18.68％。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂表示，2020年第四季強勁的業務表現一直延續到今年的第一季。除化學品業務領域銷售額大幅成長16％，材料業務領域銷售額提升20％，隨著汽車行業產能的恢復，表面處理技術業務領域銷售額也大幅躍進37％。

展望後市，巴斯夫認為，過去幾個月的早期經濟指標已有所提升，證明宏觀經濟活動的復甦比之前的預期更強，對2021年全球國內生產總值成長從原先預測的4.3％提高至5％；工業生產、化學品生產成長由4.4％上調至5％；布蘭特原油價格從每桶50美元提高至60美元。惟許多國家的疫情再次加劇及持續限制經濟活動，加上全球供應鏈中斷可能暫時影響產業成長，仍須追蹤觀察。

為此，巴斯夫2021年全年銷售額預估從610~640億歐元提高至680~710億歐元；其中，「超越型產品」銷售額由180~190億歐元提升至190~200億歐元。全年不計特殊項目的息稅前收益上修至50~58億歐元。

巴斯夫強調，若對抗疫情的相關措施對總體經濟活動的限制時間超過預期，有可能會出現風險。機會則可能來自更高的疫苗接種率和整個經濟的加速復甦，以及積極的利潤率持續延續。

(工商 )