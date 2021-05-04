張榮發的二子張國明及三子張國政、吳景明提告主張，去年1月董事長鍾德美任期屆滿，應由改選後的吳景明任第9屆董事長；台灣高等法院維持一審判決，認定董事過半數同意，去年4月起基金會與吳景明的委任關係存在。

吳景明等人主張，鍾德美是第8屆董事長任期至去年1月10日屆滿，基金會在去年4月17日召開第8屆第6次董事會，在場董事共9名，推舉張國政擔任主席開會，經半數以上即8名董事通過解任鍾的董事長職務，及選任吳擔任第9屆董事長。

吳男等人請求法院確認慈善基金會、鍾德美從4月18日起董事長委任關係不存在，另確認慈善基金會、吳景明從4月18日起董事長委任關係存在；台北地方法院判准吳景明等人的請求，鍾德美及基金會提上訴。

高院認為，鍾德美在張國政提案後，未徵詢其他董事就變更議程動議是否附議、討論並進行表決，逕行宣告散會，具明顯重大瑕疵，難謂已合法生效，該會議因鍾離席而不行使職權，依財團法人法規定，得由在場董事互推1人擔任主席，續行集會。

合議庭表示，慈善基金會第8屆董事15名，經在場董事9名出席，並經出席董事過半數即8人同意，作成決議由吳景明任董事長，屬合法有效，維持一審判決結果。

(中時 )