教育部日前公告111學年大學考招期程草案，擬將個人申請放榜日延後至6月中旬，分科測驗延至8月底才放榜，造成民間反彈聲浪。民眾黨立委高虹安今日召開記者會，呼籲教育部勿瞻前不顧後、魯莽行事，盼教育部可以先維持分科測驗現狀，讓家長與學生能有時間反應。

高虹安今日與台大電機資訊學院長張耀文、全國學生聯合會理事長李嘉濠、台北市家長會長團體聯盟副總會長廖淑蓉，針對教育部擬延後分科測驗考試時召開記者會。高虹安表示，教育部擬將大學申請延至6月底，原指考（111學年度改名分科測驗）延到7月底考試，8月底（8月25日）才放榜，雖日前因反彈聲量太大，教育部似有踩煞車表示「已請招聯會和大學、高中再溝通提更可行案；這學期會定案，不排除分發放榜再回8月初。」但此舉仍有可能損害同學在各方面的權益。

張耀文列出分科測驗延後的七大問題，一、大學新生作業時間不足。二、颱風干擾，尤其以外島更容易受到颱風影響。三、高中生出走潮的加劇，若國內放榜時間比國外晚，是否會讓學生因為先申請到國外的學校而優先選擇。四、「賭博式考招」問題惡化。五、弱勢生機會被壓縮。六、分科測驗學生準備升大學時間窘迫。七、高三學習完整性與效率無法改善。張耀文認為教育部此舉並未對症下藥，徒增紛擾，希望教育部三思。

李嘉濠說，延後分科測驗會剝奪高三學生申請暑假分階服常備兵役的機會，高三同學原可在暑假期間申請，盡國民義務，若教育部延後至7月底才考，恐讓部分學生無法申請，對學生未來生涯規劃有影響；此外有部分大學(台大、師大、台科大)決議在9／1日就要開學，如此一來，分科測驗的放榜時間到新學期的開學時間僅有6天，連訂車票、新生入住、辦理手續的時間都不夠。

廖淑蓉表示，若畢業典禮結束、放暑假一個月後才應試，在非正規學期期間，是否等於變相鼓勵大家參加考前補習衝刺班？此外，都市與鄉村教育資源不均，在偏鄉地區可用資源可能比較少，如此一來，會不會加大城鄉教育資源不平等的情況，若教師留校輔導學生，另一方面也變相剝奪了高中老師利用暑假休息或是備課進修的時間。

(中時 )