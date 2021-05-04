砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）4月營收續步行月增、年增軌道，達3.74億元，月增0.96％、年增35.39％，再創2016年1月來、逾5年新高。宏捷科表示，包括WiFi 6和4G、5G手機PA（功率放大器）需求仍非常強勁，第二季營收可望較第一季好，待產能開出後將更上一層樓，目前訂單能見度已看到年底。
宏捷科目前就生產效能持續進行改善，擴產計劃持續按既定程序進行，目標7月達1.5萬片，預期今年底月產能2萬片。法人預期，宏捷科本季營收季成長幅度約3～5％。
(工商 )
砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）4月營收續步行月增、年增軌道，達3.74億元，月增0.96％、年增35.39％，再創2016年1月來、逾5年新高。宏捷科表示，包括WiFi 6和4G、5G手機PA（功率放大器）需求仍非常強勁，第二季營收可望較第一季好，待產能開出後將更上一層樓，目前訂單能見度已看到年底。
宏捷科目前就生產效能持續進行改善，擴產計劃持續按既定程序進行，目標7月達1.5萬片，預期今年底月產能2萬片。法人預期，宏捷科本季營收季成長幅度約3～5％。
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