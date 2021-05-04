新舊客戶訂單成長，加上疫情激勵電商平台出貨增加，聚陽(1477)公布4月營收23.46億元，年成長107%，並創同期新高；聚陽指出，隨著全球服飾消費市場回溫，客戶需求增加，預期第二季營運會比第1季成長，第3季則會進入傳統旺季高峰。

聚陽累計今年1-4月合併營收91.63億元，較去年同期增加26.1%。

由於主要生產基地的柬埔寨廠，4月中為當地的新年假期，工作天數較少，加上，當地政府為防疫，實施封鎖措施，柬埔寨廠因此從4月中開始暫時停工，對出貨造成一些影響。聚陽指出，4月部分訂單出貨可能延遲到5、6月出貨。

聚陽的主要客戶之一的迅銷今年估訂單將有雙位數的成長，GAP、Target更可望成長二～三成；在客戶積極搶產能下，聚陽目前的訂單能見度已到第四季。

訂單滿滿，加上擇優出貨策略驟效，且持續優化產品組合，訂單平均單價提升，聚陽今年首季營運已呈「淡季不淡」，單季稅前淨利達8.2 6億元，年增41.4％，每股稅前淨利3.71元。以目前第二季的出貨狀況，以及下半年是傳統旺季，聚陽指出，今年營運可望「量價俱增」，將是歷來最樂觀的一年。

(工商 )