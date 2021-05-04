資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文的博士學位真假，被北檢依加重誹謗罪起訴，台北地院今（4）日首開庭，彭文正不認罪，指本案卷證中，蔡英文先後出現3份證書、 4個題目、5個修業時間，大酸蔡英文是「543（意指有的沒有的）」；辯護律師則稱要認罪的人，是誣告的蔡英文。

彭文正一開始表示，他今年4月6日同時收到一份起訴書，及一份不起訴書，同一案件、同一罪名卻有不同處分，讓他不知如何答辯。

辯護律師李震華指出，要在倫敦政經學院取得博士學位，必須提出論文、經過口試、修改論文、經口試委員交給SHL（國會圖書館）、再由SHL做一份副本給IALS（高等法律研究協會），再由博士生去學校完成行政程序，才會頒發學位，但證據顯示SHL、IALS沒有蔡英文論文的入館紀錄。

辯護律師張靜則說，彭文正的評論確有其事，因此不會認罪，要認罪的是誣告的蔡英文，更大酸2名到庭的檢察官不只論被告罪，而是擔任公義角色調查清楚，不要也姓「蔡」。

公訴檢察官解釋，不起訴部分是彭文正在2019年9月4日總統府澄清前的言論，因信任林環牆的調查報告，主觀上無誹謗犯意，但在總統府2度澄清，並提出相關事證，基礎事實已不同，彭卻仍持續攻擊蔡英文論文，因此起訴這部分。

彭文正反駁，起訴書對他的言論斷章取義，沒有如實轉達他《政經關不了》每集1小時、持續700多天的苦口婆心，以及1年半親自赴英國、美國不止一趟，查證程度遠超所有司法官，檢察官卻未就他們提出的種種不合理處做說明。

彭文正說，他擔任台大新聞所所長期間，社科院曾有1名副教授升等教授，通過重重審查取得教育部的證書，最後卻被檢舉用製圖軟體偽造升等文件，從而失去資格，因此檢察官不能說蔡英文有什麼證據，而是要去查證據的真偽，「希望檢察官認真一點，以良知做見證，對歷史負責任。」

檢察官最後反嗆，要辯護律師不要只有鼓動群眾的專業，更要有法律專業，充分閱卷後，協助彭文正理解本案卷證內容，就不會有這麼多問題要檢察官回應了。由於今天只是審查庭，而彭不認罪，法官庭末諭知全案移一般審理。

彭文正庭後表示，本案卷證中蔡英文突然跑出3張證書、4個論文題目、5個修業年限，「不是叫543叫什麼？」檢方應先搞清楚這荒腔走板的事證，再來代表國家蒞庭。他希望以身試法，揹著十字架，走台灣司法不公最後一哩路，希望本案真相大白後，台灣司法官能挺直腰桿，做真正獨立的司法人。

(中時 )