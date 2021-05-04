全台水情拉警報，中央、地方政府緊急應變!高市府鑿井並取高屏溪地面水，將澄清湖蓄水提升到92%，解除了5月上旬水情紅燈!

高雄水情自110年4月1日起轉為橙燈，隨著水情日漸嚴峻，澄清湖水庫蓄水量在4月中旬曾來一度來到最低的87萬噸，當時預計5月水情燈號可能亮紅燈，但高市長陳其邁立即指示「高雄市政府水利局開鑿地下井並與經濟部水利署(南水局)共同增調水源由南化水庫聯管增供引水及調度取用高屏溪地面水等措施」並優先蓄存澄清湖，順利讓澄清湖於今(5/4)日蓄水提升到92%(約242萬噸水量)，重現湖光美景之外，也為高雄水情亮紅燈順利解除警報。

圖為高雄澄清湖水庫今日的蓄水量。(圖:高雄市政府水利局提供)

高雄市府水利局與經濟部水利署和自來水公司第七區管理處共同努力下，從開鑿地下水井、調配增抽高屏攔河堰地面水等積極開找水源，解除可能在5月的水情燈號轉紅燈危機，惟抗旱仍需持續，高雄市府仍呼籲民眾仍須一同節約用水，一起努力到最後一刻。

(中時新聞網)